Sergio Fretes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Fretes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Fretes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Fretes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Fretes 7 Şubat 1999 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Daniel Fretes Galeano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Fretes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Sergio Fretes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergio Fretes'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergio Fretes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Fretes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Fretes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Fretes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nacional

11 Ocak 2020 yılında Guaireña FC

8 Ekim 2020 yılında Nacional

1 Ocak 2023 yılında Luqueño

Sergio Fretes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Fretes şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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