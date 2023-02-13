Sergio Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Gonzalez 20 Nisan 1992 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio González Poirrier şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roalza yapmaktadır. Sergio Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Sergio Gonzalez'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Las Rozas CF

1 Temmuz 2012 yılında AD Villaviciosa

1 Temmuz 2013 yılında AD Alcorcón B

1 Temmuz 2015 yılında UD Sanse

15 Temmuz 2017 yılında Recr. Huelva

23 Temmuz 2018 yılında CD Mirandés

10 Ağu 2020 yılında CD Leganés

Sergio Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Gonzalez şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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