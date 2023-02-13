Sergio Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Gonzalez 14 Mayıs 1997 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio González Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Implica-T yapmaktadır. Sergio Gonzalez, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergio Gonzalez'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergio Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cádiz Juvenil A

1 Temmuz 2016 yılında Cádiz CF B

1 Ağu 2020 yılında Cádiz CF

12 Ocak 2021 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2021 yılında Cádiz CF

21 Temmuz 2021 yılında CD Tenerife

Sergio Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Gonzalez şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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