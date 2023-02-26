Sergio Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergio Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Gonzalez 5 Nisan 1995 tarihinde Lamarque şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Fabián González şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Gonzalez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PANDA SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Sergio Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergio Gonzalez'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergio Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Lanús

18 Ekim 2016 yılında Defensa

30 Haziran 2017 yılında Lanús

4 Ağustos 2017 yılında San Martín (T)

30 Haziran 2018 yılında Lanús

4 Ocak 2019 yılında Guillermo Brown

30 Haziran 2019 yılında Lanús

8 Temmuz 2019 yılında Ind. Rivadavia

6 Ağustos 2020 yılında Niki Volou

27 Temmuz 2021 yılında Guillermo Brown

24 Ocak 2023 yılında Mushuc Runa SC

Sergio Gonzalez kimdir

Sergio Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Gonzalez şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergio Gonzalez nereli

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