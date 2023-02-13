Sergio Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Herrera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergio Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Herrera

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Herrera 5 Haziran 1993 tarihinde Miranda de Ebro şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Herrera Pirón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Herrera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Sergio Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 12 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Sergio Herrera'nin Osasuna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergio Herrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sergioherrerapiron1/

Sergio Herreraboyu ve yaşı kaç

Sergio Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Depor. Alavés B

23 Temmuz 2013 yılında CD Laudio

30 Haziran 2014 yılında Depor. Alavés B

2 Temmuz 2015 yılında SD Amorebieta

1 Temmuz 2016 yılında SD Huesca

12 Temmuz 2017 yılında Osasuna

Sergio Herrera kimdir

Sergio Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Herrera şuan Osasuna takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Sergio Herrera nereli

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