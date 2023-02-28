Sergio Leon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Leon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Leon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sergio Leon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sergio Leon 26 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sergio Leon Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına - tarihinde katılmıştır. Sergio Leon'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sergio Leon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sergio Leon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sergio Leon şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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