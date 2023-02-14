Sergio Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Lopez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergio Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Lopez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Lopez 8 Nisan 1999 tarihinde Remscheid şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya,Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio López Galache şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Lopez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Sergio Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergio Lopez'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergio Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sergiolg2/

Sergio Lopezboyu ve yaşı kaç

Sergio Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2018 yılında RM Kastilya

22 Eylül 2020 yılında Valladolid Prom

30 Haziran 2021 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2021 yılında FC Basel

Sergio Lopez kimdir

Sergio Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Lopez şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UD Salamanca (2007-2013), UD Santa Marta (2013-2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergio Lopez nereli

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