Sergio Meireles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Meireles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Meireles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Meireles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Meireles 5 Şubat 2002 tarihinde Vila Nova de Gaia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Sérgio Valério da Costa Meireles şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Meireles Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergio Meireles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Meireles'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Meireles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Meireles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2015 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2017 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2018 yılında Guimarães U17

1 Temmuz 2019 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2021 yılında FC Vizela U23

1 Temmuz 2022 yılında Mafra A23

Sergio Meireles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Meireles şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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