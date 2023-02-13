Sergio Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Molina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Molina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Molina 18 Şubat 1996 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Molina Beloqui şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Molina Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Sergio Molina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergio Molina'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Molina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Molina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Molina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Molina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U19

4 Ağu 2015 yılında Stoke U21

30 Ocak 2017 yılında Albacete

16 Ağu 2017 yılında Navalcarnero

30 Haziran 2018 yılında Albacete

27 Temmuz 2018 yılında Salamanca CF

30 Haziran 2019 yılında Albacete

2 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

23 Ekim 2019 yılında Salamanca CF

1 Temmuz 2021 yılında FC Andorra

Sergio Molina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Molina şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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