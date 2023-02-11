Sergio Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Ojeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Ojeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Ojeda 4 Ocak 1992 tarihinde Río Cuarto (Córdoba) şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Maximiliano Ojeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Ojeda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Sergio Ojeda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 17 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Sergio Ojeda'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Ojeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Ojeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Ojeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Ojeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Independiente

19 Ocak 2015 yılında Gimnasia (J)

30 Haziran 2017 yılında Independiente

20 Temmuz 2017 yılında Olimpo

18 Mayıs 2018 yılında Independiente

8 Temmuz 2018 yılında La Serena

1 Ocak 2019 yılında Dep. Cuenca

17 Şubat 2021 yılında Patronato

Sergio Ojeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Ojeda şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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