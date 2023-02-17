Sergio Olano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Olano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Olano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Olano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Olano 26 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Javier Olano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Olano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergio Olano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergio Olano'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Olano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Olano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sergio Olano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Olano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Juv. Unida (G)

23 Ocak 2023 yılında CD Maipú

Sergio Olano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Olano şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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