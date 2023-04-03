Sergio Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Ortiz 23 Şubat 2001 tarihinde Florencio Varela şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Ortiz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Real Player yapmaktadır. Sergio Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente II futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Ortiz'nin CA Independiente II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergio Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Indep'te II

Sergio Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Ortiz şuan CA Independiente II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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