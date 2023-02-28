Sergio Otalvaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Otalvaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Otalvaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Otalvaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Otalvaro 10 Aralık 1986 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Andrés Otálvaro Botero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Otalvaro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JP PACHON SPORTS yapmaktadır. Sergio Otalvaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sergio Otalvaro'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergio Otalvaro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sergiootalvaro

http://instagram.com/sergiootalvaro/

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Sergio Otalvaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Otalvaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergio Otalvaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Otalvaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2011 yılında Junior FC

31 Aralık 2011 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2013 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2014 yılında Indep. Santa Fe

23 Ağustos 2016 yılında Nacional

1 Temmuz 2017 yılında Olimpia

30 Haziran 2018 yılında Nacional

1 Temmuz 2018 yılında Olimpia

Sergio Otalvaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Otalvaro şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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