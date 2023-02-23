Sergio Padt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Padt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Padt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Padt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergio Padt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Padt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Padt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Padt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Padt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Padt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Padt 6 Haziran 1990 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Hollanda,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Vincenzo Roberto Padt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Padt Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Muy Manero yapmaktadır. Sergio Padt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergio Padt'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Sergio Padt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sergiopadt/

http://www.facebook.com/PadtOfficial/

Sergio Padt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Padt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Padt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Padt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Hoofddorp Alt.

1 Temmuz 2004 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2006 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2007 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2008 yılında Ajax U21

1 Ocak 2010 yılında Haarlem

1 Şubat 2010 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2010 yılında Go Ahead Eagles

30 Haziran 2011 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2011 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2014 yılında FC Groningen

1 Temmuz 2021 yılında Ludogorets

Sergio Padt kimdir

Sergio Padt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Padt şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RKSV Pancratius (1999-2003), SV Hoofddorp (2003-2007), Ajax (2007-2008)

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Sergio Padt nereli

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