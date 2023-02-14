Sergio Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Pena kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Pena ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergio Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Pena

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Pena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Pena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Pena 28 Eylül 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Peru,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Fernando Peña Flores şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Pena Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGREF yapmaktadır. Sergio Pena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 4 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Sergio Pena'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergio Pena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sergiop28/

Sergio Penaboyu ve yaşı kaç

Sergio Pena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Pena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Pena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Pena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2014 yılında Granada B

31 Ağu 2015 yılında Alianza Lima

31 Aralık 2015 yılında Granada B

1 Ocak 2016 yılında U. San Martín

31 Aralık 2016 yılında Granada B

1 Eylül 2017 yılında Granada

13 Temmuz 2018 yılında Tondela

30 Haziran 2019 yılında Granada

4 Ağu 2019 yılında FC Emmen

4 Ağu 2021 yılında Malmö FF

Sergio Pena kimdir

Sergio Pena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Pena şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Sergio Pena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 8 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 3 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergio Pena nereli

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