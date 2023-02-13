Sergio Postigo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Postigo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Postigo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Postigo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Postigo 4 Kasım 1988 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Postigo Redondo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Postigo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Sergio Postigo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 16 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Sergio Postigo'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Postigo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/s_posty

http://www.instagram.com/s_posty/

Sergio Postigo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Postigo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergio Postigo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Postigo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında CD Leganés B

1 Temmuz 2008 yılında CD Leganés

1 Temmuz 2010 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2012 yılında Getafe CF B

12 Temmuz 2013 yılında CD Leganés

20 Temmuz 2015 yılında Spezia Calcio

16 Temmuz 2016 yılında Levante

Sergio Postigo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Postigo şuan Levante takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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