Sergio Quintero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Quintero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Quintero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Quintero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Quintero 12 Mart 1999 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Saúl Quintero Chavez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Quintero Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iván Reyes yapmaktadır. Sergio Quintero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergio Quintero'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergio Quintero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sergiolamaquina16/

Sergio Quintero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Quintero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Quintero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Quintero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Imbabura SC

2 Ocak 2020 yılında Barcelona SC

25 Mart 2021 yılında CD Olmedo

31 Aralık 2021 yılında Barcelona SC

22 Temmuz 2022 yılında SC Covilhã

3 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2023 yılında SD Aucas

Sergio Quintero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Quintero şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Sergio Quintero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U23 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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