Sergio Quiroga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Quiroga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Quiroga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Quiroga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Quiroga 7 Haziran 1994 tarihinde Charata şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Alejandro Quiroga Gabutti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Quiroga Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergio Quiroga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 1 Eylül 2016 tarihinde katılmıştır. Sergio Quiroga'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Quiroga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Quiroga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Quiroga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Quiroga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Brown Adrogué

1 Temmuz 2015 yılında Argentinos Jrs.

1 Eylül 2016 yılında Sarmiento Junin

Sergio Quiroga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Quiroga şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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