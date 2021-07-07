Sergio Ramos'un Real Madrid'deki 16 yıllık kariyerini sonlandırması dünya basınında geniş yankı buldu. Sergio Ramos'un yeni takımı açıklandı. Bu kapsamda Sergio Ramos kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı? | Sergio Ramos Paris Saint-Germain'e mi transfer oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SERGİO RAMOS KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sergio Ramos, 30 Mart 1986 yılında Camas, İspanya'da dünyaya geldi. Stoper mevkisinde oynayan İspanyol futbolcu başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SERGİO RAMOS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol kariyerine Sevilla ile başlayan Ramos, 2003-04 sezonunda 5 maça çıktı ve hiç gol kaydedemedi. Sevilla forması ilk kez 15 Şubat 2004 tarihinde, Real Murcia maçında giydi. Maç 3-1 galibiyet ile sonuçlandı.

Ramos, 2004-05 sezonunda 23 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Sevilla adına ilk golünü ise 26 Eylül 2004 tarihinde, Real Sociedad ile yapılan maçta kaydetti. Maç 2-1 galibiyet ile sonuçlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Ramos ilk maçına 16 Eylül 2004 tarihinde, Nacional karşısında çıktı. Maç 2-0 galibiyet ile sonuçlandı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü de bu maçta kaydetti. 1 Ağustos 2005 tarihinde, La Liga ekiplerinden Real Madrid'e 27 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

16 yıllık Real Madrid kariyerine nokta koyan Sergio Ramos, resmen Paris Saint-Germain'de.

SERGİO RAMOS PARİS SAİNT-GERMAİN'E Mİ TRANSFER OLDU?

Frnasa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'den yapılan açıoklamada Sergio Ramos'un transfer edildiği belirtildi.

Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos, Paris Saint-Germain ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Paris Saint-Germain'de 4 numaralı formayı giyecek olan Ramos, yaptığı açıklamada "Kariyerimin başından beri 4 numarayı giyiyorum. 4 numara artık benim bir parçam. PSG gibi bir takımda bu numarayı giymek benim için ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de 16 sezonda 674 kez forma giyen 36 yaşındaki oyuncu, 101 gol attı ve 40 asist yaptı.