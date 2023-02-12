Sergio Reguilon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Reguilon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Reguilon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Reguilon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Reguilon 16 Aralık 1996 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Reguilón Rodríguez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Reguilon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Invest UK ltd yapmaktadır. Sergio Reguilon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Reguilon'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Reguilon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sergio_regui

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/sergioregui/

Sergio Reguilon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Reguilon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 28.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Reguilon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Reguilon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2015 yılında RM Kastilya

5 Ağu 2015 yılında UD Logroñés

1 Şubat 2016 yılında RM Kastilya

23 Ağu 2016 yılında UD Logroñés

30 Haziran 2017 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2018 yılında Real

5 Temmuz 2019 yılında Sevilla

22 Ağu 2020 yılında Real

19 Eylül 2020 yılında Tottenham

30 Ağu 2022 yılında Atlético Madrid

30 Haziran 2023 yılında Tottenham

Sergio Reguilon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Reguilon şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergio Reguilon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fundación Real Madrid Becerril (2000-2003), EFM Villalba (2003-2005), Real Madrid (2005-2015)

İspanya takımında 14 numaralı formasıyla 6 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.