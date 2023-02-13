Sergio Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Ruiz 16 Aralık 1994 tarihinde Astillero şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Ruiz Alonso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Ruiz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Sergio Ruiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Ruiz'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Sergio Ruiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Sergio_Ruiz_6

http://www.instagram.com/sergio.ruiz.alonso/

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Sergio Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2014 yılında At. Albericia

1 Temmuz 2015 yılında Rayo Cantabria

13 Ağu 2016 yılında Racing

20 Temmuz 2020 yılında Charlotte

3 Eylül 2020 yılında Las Palmas

31 Aralık 2021 yılında Charlotte

9 Ağu 2022 yılında Granada

Sergio Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Ruiz şuan Granada takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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