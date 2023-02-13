Sergio Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Ruiz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sergio Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Ruiz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Ruiz 16 Aralık 1994 tarihinde Astillero şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Ruiz Alonso şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Ruiz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Sergio Ruiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Ruiz'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Sergio Ruiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Sergio_Ruiz_6

http://www.instagram.com/sergio.ruiz.alonso/

Sergio Ruizboyu ve yaşı kaç

Sergio Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2014 yılında At. Albericia

1 Temmuz 2015 yılında Rayo Cantabria

13 Ağu 2016 yılında Racing

20 Temmuz 2020 yılında Charlotte

3 Eylül 2020 yılında Las Palmas

31 Aralık 2021 yılında Charlotte

9 Ağu 2022 yılında Granada

Sergio Ruiz kimdir

Sergio Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Ruiz şuan Granada takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD Arenas de Frajanas

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergio Ruiz nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son Haberler
Joan Femenias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Femenias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joan Femenias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Femenias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Cardenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Cardenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Cardenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Cardenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Callejon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Callejon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Callejon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Callejon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Çok Okunanlar
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Son dakika | Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika | Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye dünyanın 5. en tehlikeli deprem ülkesi oldu!
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye dünyanın 5. en tehlikeli deprem ülkesi oldu!
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?