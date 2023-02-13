Sergio Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Santos 3 Ocak 2001 tarihinde Leganés şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Santos Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Santos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Epic Sports yapmaktadır. Sergio Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Santos'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seergiosaantos/

Sergio Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U19

28 Ağu 2020 yılında RM Kastilya

21 Temmuz 2022 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2023 yılında RM Kastilya

Sergio Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Santos şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergio Santos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Perez Galdos (2006-2010)Leganes (2010-2012)

İspanya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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