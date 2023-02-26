Sergio Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Sosa 15 Mart 1994 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Candelario Sosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Sosa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergio Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergio Sosa'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergio Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Estudiantes BA

27 Ocak 2015 yılında Rafaela

9 Şubat 2016 yılında Los Andes

30 Haziran 2016 yılında Rafaela

26 Ocak 2017 yılında Ind. Rivadavia

1 Temmuz 2017 yılında Rafaela

10 Temmuz 2017 yılında Acassuso CF

4 Ocak 2019 yılında AD Berazategui

28 Ağustos 2020 yılında Villa Dálmine

30 Temmuz 2021 yılında Comunicaciones

6 Ocak 2023 yılında Libertad FC

Sergio Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Sosa şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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