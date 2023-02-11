Sergio Ulibarri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Ulibarri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Ulibarri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Ulibarri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergio Ulibarri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Ulibarri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Ulibarri

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Ulibarri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Ulibarri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Ulibarri 2 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Ulibarri Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergio Ulibarri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergio Ulibarri'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergio Ulibarriboyu ve yaşı kaç

Sergio Ulibarri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Ulibarri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Sergio Ulibarri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Ulibarri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Vélez II

1 Ocak 2023 yılında CD Morón

Sergio Ulibarri kimdir

Sergio Ulibarri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Ulibarri şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergio Ulibarri nereli

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