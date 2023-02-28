Sergio Vergara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Vergara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Vergara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Vergara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Vergara 25 Nisan 1994 tarihinde Curanipe şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Andrés Vergara Sáez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Vergara Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergio Vergara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergio Vergara'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergio Vergara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Vergara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Vergara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Vergara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2014 yılında Valdivia

30 Haziran 2015 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2015 yılında Celaya

1 Ocak 2017 yılında Pachuca

1 Temmuz 2017 yılında Min. Zacatecas

1 Ocak 2019 yılında CD Everton

5 Ocak 2020 yılında Celaya

1 Temmuz 2021 yılında Morelia

1 Ocak 2023 yılında Curicó Unido

31 Aralık 2023 yılında Morelia

Sergio Vergara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Vergara şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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