Sergiu Bus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiu Bus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiu Bus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergiu Bus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergiu Bus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiu Bus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiu Bus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiu Bus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiu Bus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiu Bus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiu Bus 2 Kasım 1992 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Sergiu Florin Buş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiu Bus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Sergiu Bus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergiu Bus'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergiu Bus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sergiubushhh/

Sergiu Bus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiu Bus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergiu Bus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiu Bus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2010 yılında Alba Iulia

1 Şubat 2011 yılında CFR Cluj

1 Ağustos 2011 yılında FCM Targu Mures

30 Haziran 2012 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2012 yılında Gaz Metan

28 Ağustos 2012 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2013 yılında Corona Brasov

7 Temmuz 2014 yılında CSKA Sofya

2 Şubat 2015 yılında Sheff Wed

1 Şubat 2016 yılında Salernitana

30 Haziran 2016 yılında Sheff Wed

12 Ocak 2017 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2017 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Gaz Metan

7 Ağustos 2020 yılında FCSB

21 Ocak 2021 yılında Seongnam FC

1 Ocak 2022 yılında CFR Cluj

24 Ocak 2023 yılında Chindia

Sergiu Bus kimdir

Sergiu Bus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiu Bus şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CFR Cluj (-2009)

Sergiu Bus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergiu Bus nereli

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