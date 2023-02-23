Sergiu Ciocan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiu Ciocan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiu Ciocan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiu Ciocan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiu Ciocan 20 Eylül 1998 tarihinde Baia Mare şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Sergiu Robert Ciocan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiu Ciocan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Interprosport Managemen yapmaktadır. Sergiu Ciocan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergiu Ciocan'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergiu Ciocan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiu Ciocan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergiu Ciocan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiu Ciocan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Gaz Metan

13 Ağustos 2020 yılında Comuna Recea

14 Ağustos 2020 yılında Gaz Metan

6 Eylül 2021 yılında Minaur

30 Haziran 2022 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2022 yılında Minaur

Sergiu Ciocan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiu Ciocan şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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