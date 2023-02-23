Sergiu Hanca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiu Hanca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiu Hanca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiu Hanca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiu Hanca 4 Nisan 1992 tarihinde Târgu Mureș şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Sergiu Cătălin Hanca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiu Hanca Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergiu Hanca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergiu Hanca'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sergiu Hanca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/hanca.sergiu

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Sergiu Hanca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiu Hanca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergiu Hanca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiu Hanca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Bihor Oradea

15 Ağustos 2012 yılında FCM Targu Mures

7 Ocak 2016 yılında FC Dinamo

12 Ocak 2019 yılında Cracovia

30 Temmuz 2022 yılında Univ. Craiova

Sergiu Hanca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiu Hanca şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergiu Hanca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FCM Târgu Mureș

Romanya takımında 20 numaralı formasıyla 10 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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