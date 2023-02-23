Sergiu Hanca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiu Hanca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiu Hanca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergiu Hanca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sergiu Hanca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiu Hanca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiu Hanca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiu Hanca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiu Hanca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiu Hanca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiu Hanca 4 Nisan 1992 tarihinde Târgu Mureș şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Sergiu Cătălin Hanca şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiu Hanca Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergiu Hanca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergiu Hanca'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sergiu Hanca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/hanca.sergiu

Sergiu Hanca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiu Hanca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergiu Hanca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiu Hanca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Bihor Oradea

15 Ağustos 2012 yılında FCM Targu Mures

7 Ocak 2016 yılında FC Dinamo

12 Ocak 2019 yılında Cracovia

30 Temmuz 2022 yılında Univ. Craiova

Sergiu Hanca kimdir

Sergiu Hanca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiu Hanca şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FCM Târgu Mureș

Sergiu Hanca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 20 numaralı formasıyla 10 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergiu Hanca nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
İonut Cojocaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Cojocaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İonut Cojocaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Cojocaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Aijala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Aijala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Aijala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Aijala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlo Casap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Casap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlo Casap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Casap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Rale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Rale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Rale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Rale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir