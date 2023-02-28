Sergiu İstrati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiu İstrati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiu İstrati kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergiu İstrati ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergiu İstrati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiu İstrati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiu İstrati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiu İstrati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiu İstrati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiu İstrati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiu İstrati 7 Ağustos 1988 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiu İstrati Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Infinite Talents Empire yapmaktadır. Sergiu İstrati, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergiu İstrati'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergiu İstrati Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/istrati_sergiu/

Sergiu İstrati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiu İstrati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergiu İstrati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiu İstrati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Sfintul Gheor.

1 Temmuz 2010 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2011 yılında Milsami

1 Ocak 2012 yılında Ac. Chisinau

1 Ağustos 2012 yılında FC Saxan

1 Temmuz 2014 yılında Spicul

24 Temmuz 2015 yılında FC Saxan

25 Şubat 2016 yılında Ac. Chisinau

4 Ağustos 2016 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2017 yılında Sfintul Gheor.

18 Şubat 2021 yılında CSM Focsani

7 Temmuz 2021 yılında Milsami

Sergiu İstrati kimdir

Sergiu İstrati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiu İstrati şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Sergiu İstrati Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 19 numaralı formasıyla 9 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Sergiu İstrati nereli

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