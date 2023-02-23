Sergiu Pirvulescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiu Pirvulescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiu Pirvulescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiu Pirvulescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiu Pirvulescu 21 Temmuz 2003 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Sergiu Mihai Pîrvulescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiu Pirvulescu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergiu Pirvulescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergiu Pirvulescu'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergiu Pirvulescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiu Pirvulescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergiu Pirvulescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiu Pirvulescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SR Brasov

30 Haziran 2020 yılında Kids Tampa

1 Ağustos 2020 yılında SCM Gloria Buzau

30 Haziran 2021 yılında Kids Tampa

1 Temmuz 2021 yılında Petrolul

1 Temmuz 2022 yılında Kids Tampa

6 Temmuz 2022 yılında FC Buzau

31 Aralık 2022 yılında Kids Tampa

18 Ocak 2023 yılında FC Brasov-SR

30 Haziran 2024 yılında Kids Tampa

Sergiu Pirvulescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiu Pirvulescu şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergiu Pirvulescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ACS Ciucaş Tărlungeni

Romanya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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