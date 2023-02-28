Sergiu Platica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiu Platica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiu Platica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiu Platica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiu Platica 9 Haziran 1991 tarihinde Chisinau şehrinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiu Platica Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sergiu Platica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 18 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Sergiu Platica'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergiu Platica Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/platicasergiu/

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Sergiu Platica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiu Platica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergiu Platica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiu Platica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2016 yılında CSF Speranta

1 Temmuz 2017 yılında Milsami

8 Temmuz 2017 yılında CSF Speranta

2 Mart 2018 yılında Milsami

18 Şubat 2020 yılında FC Petrocub

Sergiu Platica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiu Platica şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergiu Platica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Școala de Fotbal a clubului Sfîntul Gheorghe Suruceni

Moldova takımında 20 numaralı formasıyla 17 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 0 gol atmıştır.

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