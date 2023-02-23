Sergiu Serban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiu Serban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiu Serban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiu Serban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiu Serban 14 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Sergiu Andrei Șerban şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiu Serban Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi Sf. Gheorghe U19 futbol takımında oynamaktadır. Sepsi Sf. Gheorghe U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Sergiu Serban'nin Sepsi Sf. Gheorghe U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sergiu Serban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiu Serban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergiu Serban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiu Serban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiu Serban şuan Sepsi Sf. Gheorghe U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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