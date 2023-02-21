Sergiy Gorbunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Gorbunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Gorbunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiy Gorbunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiy Gorbunov 14 Mart 1994 tarihinde Mariupol, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Горбунов Сергій Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiy Gorbunov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergiy Gorbunov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dnipro-1 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergiy Gorbunov'nin SK Dnipro-1 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergiy Gorbunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiy Gorbunov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergiy Gorbunov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiy Gorbunov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dnipro II

9 Eylül 2015 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2016 yılında Illichivets

15 Ağustos 2021 yılında Metalist

29 Temmuz 2022 yılında SK Dnipro-1

Sergiy Gorbunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiy Gorbunov şuan SK Dnipro-1 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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