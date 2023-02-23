Sergiy Krykun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Krykun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Krykun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiy Krykun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiy Krykun 22 Eylül 1996 tarihinde Karpylivka, Volyn Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Крикун Сергій Вікторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiy Krykun Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Sergiy Krykun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Sergiy Krykun'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergiy Krykun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiy Krykun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergiy Krykun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiy Krykun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Podlasie B.P.

26 Temmuz 2017 yılında Garbarnia

1 Temmuz 2019 yılında Resovia

11 Ağustos 2020 yılında Gornik Leczna

Sergiy Krykun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiy Krykun şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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