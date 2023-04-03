Sergiy Panchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Panchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Panchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sergiy Panchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sergiy Panchenko 9 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Панченко Сергій Сергійович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sergiy Panchenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergiy Panchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Sergiy Panchenko'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sergiy Panchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sergiy Panchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sergiy Panchenko şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?DYuSSh Volokhino Dolynska (2016-2018), DVUFK Dnipro (2018-2021), AF Rukh Lviv (2021-2022)
Sergiy Panchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ukrayna U17 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.
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