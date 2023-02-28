Sergiy Vakulenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Vakulenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Vakulenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiy Vakulenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiy Vakulenko 7 Eylül 1993 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Вакуленко Сергій Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiy Vakulenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergiy Vakulenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergiy Vakulenko'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergiy Vakulenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiy Vakulenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergiy Vakulenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiy Vakulenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Shakhtar U17

1 Şubat 2012 yılında Shakhtar II

16 Ocak 2015 yılında Illichivets

30 Haziran 2016 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2016 yılında Illichivets

31 Aralık 2017 yılında Shakhtar II

25 Ocak 2018 yılında Olimpik Donetsk

5 Ocak 2019 yılında Shakhtar II

22 Şubat 2019 yılında Arsenal Kyiv

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2019 yılında Karpaty

29 Ocak 2020 yılında Ararat-Armenia

1 Temmuz 2022 yılında Pyunik Erivan

Sergiy Vakulenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiy Vakulenko şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Sergiy Vakulenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 3 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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