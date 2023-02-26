Sergo Kukhianidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergo Kukhianidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergo Kukhianidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergo Kukhianidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergo Kukhianidze 23 Nisan 1999 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da სერგო კუხიანიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergo Kukhianidze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHALENA SPORT yapmaktadır. Sergo Kukhianidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sergo Kukhianidze'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergo Kukhianidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergo Kukhianidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergo Kukhianidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergo Kukhianidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2018 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2020 yılında Samgurali

Sergo Kukhianidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergo Kukhianidze şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Sergo Kukhianidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 14 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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