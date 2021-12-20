Şerha ne demek, TDK'ya göre Şerha kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şerha ne demek? Şerha TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şerha kelimesi. Peki şerha ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şerha nedir, şerha kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞERHA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şerha kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şerha kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şerha kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dilim, parça

- Yara

