Serhan Adalı kimdir? Serdal Adalı'nın küçük oğlu Serhan Adalı, önceki akşam Etiler'de Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile kendisine ait olan lüks cipin içinde görüntülendi. Bir çok kez yaşadığı aşklarla magazin gündeminde adını duyuran Serhan Adalı bir dönem sevgilisine hediye ettiği yavru domuz ile gündem olmuştu. Peki Serhan Adalı sevgilisi kim? Serhan Adalı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serhan Adalı ınstagram adresi ne?

SERHAN ADALI KİMDİR?

Adını oyuncu Öykü Karayel ile yaşadığı aşkla duyuran Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın küçük oğlu Serhan Kerim Adalı, 1995 doğumludur.

KKTC'de, hafriyat, nakliyat ve taşımacılık işleri yapan bir firmanın kurucusu olan Serhan Kerim Adalı aslen Adanalıdır.