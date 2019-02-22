Serhan Kural meclis üyeliği aday listesinden istifa etti.

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala seçim takvimi işliyor. Bu kapsamda partiler, belediye başkan adayları ve meclis üye listelerini son gün olan 19 şubat Salı günü saat 17:00 kadar il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.

AK Parti Tuzla ilçe başkanlığı müracatın son gününde ilçe seçim kuruluna teslim ettiği meclis üyesi aday listesinde kontenjan 1. sıradan aday gösterdiği ve iki dönemdirde Şadi Yazıcı başkanlığında belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten Serhan Kural'ın meclis üyeliği aday listesinden istifa ettiği belirtildi.

Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre,Tuzla’nın demokrafik yapısı düşünülerek Aydın Doğumlu Tuzla Belediyesi Meclis üyesi Kontenjan adayı Serhan Kural'ın yerine demokrafik yapıya uygun başka bir aday koyulacağı belirtildi.

SERHAN KURAL KİMDİR?

Serhan Kural, 1973 yılında Aydın'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Aydın'da tamamladıktan sonra 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü’nü 1995 yılında tamamlayarak mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2014-2015'te 1 yıl için seçilen Meclis İhtisas Komisyonları kapsamında İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleri arasında yer aldı.