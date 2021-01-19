Süper Lig'in ara transfer döneminde oldukça hareketli günler geçiren Fenerbahçe, son olarak Mesut Özil ile anlaştı ve yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi. İç transferde de hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler, genç oyuncularından Serhat Ahmetoğlu'nu Fatih Karagümrük'e kiraladı. Bunun üzerine taraftarlar tarafından en çok araştırılan isimler arasına giren Serhat Ahmetoğlu hakkında, en çok aranan cevaplara haberimizde yer verdik. Peki, Serhat Ahmetoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevkisi ne? İşte detaylar...

SERHAT AHMETOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE MEVKİSİ NE?

5 Şubat 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Serhat Ahmetoğlu, henüz 18 yaşında. Sol kanat, forvet ve sağ kanat bölgelerinde görev yapan sağ ayaklı genç yıldız, futbola da doğduğu şehrin takımlarından Eyüpspor'da başladı. Eyüpspor altyapısından Fenerbahçe altyapısına dahil olan Ahmetoğlu, uzun yıllar alt yaş takımlarında oynadıktan sonra, 2020 yılında profesyonel sözleşme imzaladı ve a takımla idmanlara çıkmaya başladı.

Serhat Ahmetoğlu, Elit Akademi Ligi U19'da 48 maçta forma giyerken 8 gol atmayı başardı. En golcü dönemini ise Akademi Ligi U15'te 25 maçta 14 gol ile geçirmişti.

KARAGÜMRÜK'E TRANSFER OLDU

Muhabir Ertan Süzgün'ün haberine göre Karagümrük, Fenerbahçe'den Serhat Ahmetoğlu'nu 1.5 sene kiralık olarak kadrosuna kattı. İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre, Karagümrük, oyuncunun bir sonraki satışından da pay alacak.