Serhat Akın açıkladı! "Löw'e Fenerbahçe için mesaj attım..." Alman teknik adamın cevabı şaşırttı!

Son dönemde kaybettiği puanlar ile UEFA Avrupa Ligi umutlarını yitiren ligde de Trabzonspor'un gerisinde kalan Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Serhat Akın, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yolların ayrılması gerektiği düşüncesini savunuyor. Bir an önce Pereira ile yolları ayırarak yeni bir teknik direktör ile anlaşma sağlanması gerektiğini aktaran Akın'ın, Jöchaim Löw ile ilgili söyledikleri ise Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

"ALİ KOÇ'UN AKLINA SOKAN KOVULMALI"

Pereira'yı Ali Koç'a öneren kişinin kovulması gerektiğini ifade eden Serhat Akın, "Vitor Pereira'yı Ali Koç'un aklına kim soktuysa kovulmalı. Pereira'yı araştırdım. Daha önce çalıştığı takımlarda 'aile ortamı' falan da dememiş. Avrupa'da böyle bir söylem yok." şeklinde konuştu.

"GENEL OLARAK GOL ATMA SIKINTISI VAR"

Fenerbahçe'de rakiplerinin aksine gol yollarında sıkıntı olduğunun altını çizen Akın, "Szalai bu takımda stoperde, sol bekte, ön liberoda hatta sol açıkta bile oynar. Fenerbahçe'de genel olarak gol atma sıkıntısı var. Trabzonspor'da herkes gol atabiliyorken Fenerbahçe'de böyle kadro yok. Mesela Mesut ve İrfan her maç 1-2 asist ya da gol atabilse başka bir Fenerbahçe görebiliriz" ifadelerine yer verdi.

"ONUN GELMESİ BENİ HEYECANLANDIRIR"

Jöchaim Löw'ün Fenerbahçe'ye gelmesinin kendini heyecanlandıracağını aktaran Akın, "Mesut Özil varken bu takıma her zaman 'Löw gelmeli' dedim. Bu adam 20 senedir Alman Milli Takımı'nın başında. Aynı zamanda beni Fenerbahçe'ye yollayan hocalardandır. Almanya'ya gittiğimde de görüşürüz. Gel Fenerbahçe'ye efsane ol' dedim. Ben yardımcısı değilim, ekibinde de değilim. Sadece onun gelmesi beni heyecanlandırır." dedi.

"ÇOK İSTEDİĞİNİ HİSSETTİRİRSEN ONU KAZANIRSIN"

Alman teknik adama yazdığı mesaj hakkında da konuşan Akın, "Bana 'İnşallah. Yazın ne olacak bakalım Serhat' mesajını yazdı. Tatil isteyen, futboldan uzaklaşmış insan bunu yazmaz. Almanya'da 3 milyon euro civarı alıyordur. Fenerbahçe'ye 3 milyon euroya gelir. Ona yaklaşımın çok önemli. Çok istediğini hissettirirsen onu kazanırsın. İkna kabiliyeti çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.