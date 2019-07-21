Serhat Akın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERHAT AKIN KİMDİR?

Doğum tarihi : 05.Haziran.1981

Serhat Akın kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Futbolcu

Serhat Akın doğum yeri : Bretten, Almanya

SERHAT AKIN BİYOGRAFİSİ

Serhat Akın, 5 Haziran 1981 tarihinde Bretten, Almanya’da bir Türk ailenin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Niyazi Serhat Akın’dır. Babası'nın Erzincan'lı olması sebebiyle aslen Erzincan'lıdır. Bu sebeple Milli Takım da genelde 24 numaralı formayı giymiştir.

Serhat Akın, 10 yaşında iken Karlsruher futbol takımının altyapısında futbola başladı. 2000yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de kaldığı 5 senede Fenerbahçe formasıyla toplamda resmi maçlara 154 kere çıkmış ve 49 gol atmıştır.

1999 yılında 4 kez U-17 formasını giymiş ve 2 gol kaydetmiştir, aynı yıl içerisinde 3 kere de U-18 formasını giymiş 4 gol atmıştır. 2000 yılından 2002 yılına kadar da Türkiye U-21 formasını 23 kere giymiş ve 12 gol kaydetmiştir. 2002 yılından itibaren ise Türkiye Milli formasıyla 21 maça çıkmış ve 3 gol atmıştır.

Serhat Akın en son Almanya 4. Ligi takımlarından Berliner AK takımında 2013-2014 sezonunda oynadıktan sonra aktif futbulu bırakmıştır.

Serhat Akın, Eileen Akın ile evlidir. Enes ve Alara adında 2 çocuğu vardır.

Serhat Akın, Acun Ilıcalı'nın 28 Aralık 2016 tarihinde yaptığı açıklamaya göre 2017 Survivor yarışmasına katılacak.

21 Ocak 2017 tarihinde Dominik’de Acun Ilıcalı’nın sunumu ile Tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017 yarışmasına katıldı.

Survivor 2017 yarışmasında ünlüler takımında İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, Berna Öztürk, Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Sema Apak, Pınar Saka, Adem Kılıçcı, Şahika Ercümen, Sabriye Şengül, Fatih Hürkan olacak.

Survivor 2017 yarışmasında gönüllüler takımında Eser West, Ogeday Girişken, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Tuğçe Melis Demir, Fulya Şahin, Denisa, Elif Şadoğlu, Burçak Tuncer, Berna Keklikler, Erdi Ünver, Anıl Karakurt,Sadin Bakır, Yiğit İzik olacak.

22 Haziran 2017 tarihinde Kıbrıs'ta yapılan final gecesinde en çok oyu alan Ogeday Girişken birinci oldu.



Altyapı Kariyeri :

1991-2000 - Karlsruher

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2000-2005 - Fenerbahçe

2005-2008 - Anderlecht

2006-2007 - Köln (kiralık)

2008-2009 - Kocaelispor

2009-2009 - Konyaspor

2009-2011 - Karlsruher

2011-2012 - Turgutluspor

2012-2012 - Altay

2013-2013 - Grunbach

2013-2014 - Berliner AK

Millî Takım Kariyeri :

1999 - Türkiye U-17

1999 - Türkiye U-18

2000-2002 - Türkiye U-21

2002-2005 - Türkiye