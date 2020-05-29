Serhat Akın'dan Twitch kanalında küfürlü eleştiri!

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Serhat Akın, Twitch kanalında takipçilerinin sorularını cevapladı. Serhat Akın, üslubu nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

"MESUT ÖZİL NEDEN GELSİN?"

Serhat Akın, "Mesut Özil 39 yaşında falan gelir. Adam 32 yaşında, Arsenal'ın 10 numarası. Gelir mi Fenerbahçe'ye? Niye gelsin a.... k...? Fenerbahçe sürekli hayal kuruyor, Fenerbahçe kötü. Maddi olarak kötü, manevi olarak kötü, sportif olarak kötü. Her b.. olarak kötü." dedi.

"FENERBAHÇE HER SEZON YEDİNCİ, SEKİZİNCİ OLUYOR"

Serhat Akın, Mesut Özil transferi hakkında konuşmasını sürdürdü ve "Mesut Özil neden gelsin Fenerbahçe'ye şu anda? Fenerbahçe her sezon yedinci, sekizinci oluyor.” dedi.

"PARA YOK DEMEYİN!"

Serhat Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'ın kadroya ve yedeklere bakın. Forvette Falcao, Andone, Adem Büyük. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi olmazsa kim var? Mevlüt... Para yok demeyin. Zanka, Falette, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Tolgay Arslan bu oyuncular bedavaya mı alındı? Çok boş transfer yapıldı."

"PERFORMASINI TAM OLARAK ORTAYA KOYMUYOR"

Serhat Akın,"Luiz Gustavo, %100'üyle oynayamıyor. Solundaki adam Tolga Ciğerci olunca adamın performansı %10 düşüyor. Yanına bir bakıyor Tolgay Arslan, %10 da oradan gidiyor a.... k.... Arkasındaki adam da Falette, Zanka olunca %10 da oradan gidiyor, %70'le oynuyor." dedi.