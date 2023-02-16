Serhat Ayric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serhat Ayric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serhat Ayric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serhat Ayric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serhat Ayric 29 Eylül 2004 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Serhat Ayriç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serhat Ayric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serhat Ayric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Serhat Ayric'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Serhat Ayric Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serhat_ayric/

Serhat Ayric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serhat Ayric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Serhat Ayric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serhat Ayric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Bergama Bld

Serhat Ayric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serhat Ayric şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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