Serhat Güller: "Oynanan oyundan memnunum"

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller, "Kısa süre içerisinde aşağılardan kurtulacağız. Oynanan oyundan memnunum" şeklinde konuştu.

Afjet Afyonspor sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller, "Oyunun doksan dakikalık bölümüne baktığımızda oyunun hakkı bu değildi. Kalemize geldiler ve gol oldu. Her şeye rağmen oyundan kopmayarak kendi oyunumuzu kabul ettirerek oynadık. Coşku ile oynadık. Devre arası transferlerimiz birbirleri ile çok fazla oynama şansı bulamadılar. Buna rağmen ortaya konulan oyundan birlik beraberlik adına iyiydi. Biz bugün iki puan kaybettik. Fakat bu gün oynadığımız oyunla yönetimimiz ile taraftarımız ile ligde bu pozisyonda kalıcı olmadığımızı gösterdik. Kısa süre içerisinde aşağılardan kurtulacağız. Oynanan oyundan memnunum" diye konuştu.

Kaynak: İHA