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Serhat İbrahimoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serhat İbrahimoğlu'nun biyografisi

TV yayıncılığı-haberciliği alanının deneyimli ismi Serhat İbrahimoğlu'nun biyografisi oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda, Serhat İbrahimoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Serhat İbrahimoğlu'nun biyografisi...

Serhat İbrahimoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serhat İbrahimoğlu'nun biyografisi

TVNET'te genel müdür yardımcılığı görevi üstlenen Serhat İbrahimoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Serhat İbrahimoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Serhat İbrahimoğlu'nun biyografisi...

Serhat İbrahimoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serhat İbrahimoğlu'nun biyografisi

SERHAT İBRAHİMOĞLU KİMDİR?

41 yaşındaki Serhat İbrahimoğlu, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Lisansını İşletme, yüksek lisansını ise Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine tamamladı.

Mesleğe 1997 yılında başladı. Çeşitli radyolarda spikerlik ve sunuculuk yaptı.

Serhat İbrahimoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serhat İbrahimoğlu'nun biyografisi

2003-2015 yılları arasında farklı haber kanalları ve ajanslarda muhabir, editör ve moderatör olarak çalıştı.

2015 yılında itibaren Albayrak Medya Grubu çatısı altındaki TVNET'te önce Haber Müdürlüğü, daha sonra Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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