Serhat Kılıç Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Doğum tarihi : 08.Temmuz.1975

Serhat Kılıç kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Dizi Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Serhat Kılıç doğum yeri : Ankara

SERHAT KILIÇ BİYOGRAFİSİ

Mustafa Serhat Kılıç, 08 Temmuz 1975 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Aslen Malatya’lıdır. Çocukluğu Ankara’da geçmiştir.

1994 yılında kazandığı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü 1998 yılında bitirdi. 1998 yılında mezun olduktan sonra ilk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosunda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın "Kayıplar (Dullar)" oyunudur. 2005 yılında Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümün de Reji üzerine master yaptı. Bu arada Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.

1992 yılından 2001 yılına kadar farklı tarihlerde radyo programcılığı yaptı. (Radio Night&Day Ankara - 1992 - 1994, Baykuş&Karga Green Radio - 1994 – 1997, Geceden Sabaha Ankara TRT Fm - 2000 - 2001,)

1998 – 2007 yılları arasında Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak görev aldı. 2008 yılında görevinden istifa ederek İstanbul’a yerleşti.

1999-2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıl Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersi verdi ve burada Barış Adası adlı oyunu yönetti.

2002 yılında tayin edildiği Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda 2008 yılına kadar görev yaptı. 2008 yılında Devlet Tiyatrolarındaki görevinden istifa ederek çalışmalarına İstanbul'da devam etmeye başladı. 2006 yılından itibaren de Erzurum Devlet Tiyatrosundaki görevi devam ederken bir yandan İstanbul’da da Tiyatro Dot, BKM gibi, tiyatrolarda, tiyatro ve televizyon çalışmalarını başlattı.

2012 yılında Elif Neylan Levent ile birlikte Cats&Dogs adlı bir prodüksiyon şirketi kurmuştur.

“Benim Annem Bir Melek” adlı dizisinde ve Şehir Tiyatrosu’nda “İntiharın Genel Provası” adlı oyunda oynamıştır.

TRT’de 2000 – 2007 yılları arasında Üstün Dökmen'in Mutluluğun Anahtarı Küçük Şeyler "dramatizasyonlarının hazırlanması ve canlandırılması"nı yaptı. 2009- 2010 yılları arasında Fox Tv’de yayınlanan “Uyanık Bar” isimli bir proğram yaptı, "Serji” karakteri ile sundu. 2010 yılında Zülfü Livaneli'nin 'Veda' filminde Atatürk'ün sağ kolu Salih Bozok'u canlandırdı.

2010 – 2011 yıllarında Turkmax’da yayınlanan “Heberler” adlı proğramda "Mehmet Ali Alabora, Levent Kazak, Mahir İpek ile birlikte" görev aldı. 2011 yılında ise Show Tv’de “Paranoyak” adında Tek kişilik show programı yaptı.

Serhat Kılıç, 2012 yılında TRT’de başlayan “Seksenler” dizisindeki “Ergun Plak” rolü ile sevilerek iyice tanındı.

2014 yılı sonunda ise "Hepimiz sanatçı doğduk... Sonra n'oldu?" cümlesiyle sanatta farkındalığı arttırmak ve farklı sanat dallarında uluslararası düzeyde sanatçı adayları kazandırabilmek için; oyunculuk, yazarlık, müzik ve dans eğitimleri üzerine uluslararası denkliği olan belge, sertifika ve diploma programlarının yanı sıra; çok sesli gençlik ve çocuk koroları, diksiyon, yaratıcı drama, medya okur - yazarlığı, hobi kulüpleri, özel amaçlı eğitimler gibi programlar sunan OKUL Serhat Kılıç’ı Ankara'da kurdu.

3 Nisan 2017 Tarihinde Star TV'de gösterilmeye başlayan, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık’ın yazdığı ve bir Özel Kuvvet Timi'nin hikayesini konu alan "Söz" dizisinin başrollerinde Tolga Sarıtaş, Nihat Altınkaya, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Çağan Atakan Arslan (Soldier), Serhat Kılıç, oynamaktadır.



Tiyatro: (1999 – 2009)

1998 - Kayıplar (Dullar), Ankara Sanat Tiyatrosu

1999 - Barış Adası, Diyarbakır Şehir Tiyatrosu

1999 - Müfettiş, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1999 - Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2000 - Ghetto, Ankara Devlet Tiyatrosu

2000 - Azizname, Ankara Devlet Tiyatrosu

2002 - Taşrada Bir Gün, Ankara Devlet Tiyatrosu

2003 - Scapin’in Dolapları, Erzurum Devlet Tiyatrosu

2003 - Morgan Dağından İniş, Erzurum Devlet Tiyatrosu

2004 - Beğendiğiniz Gibi, Erzurum Devlet Tiyatrosu

2004 - Memurin Faslı , Erzurum Devlet Tiyatrosu

2005 - Sevgili Doktor , Erzurum Devlet Tiyatrosu

2005 - Karımla Evleniyorum, Erzurum Devlet Tiyatrosu

2006 - Böcek, DOT tiyatrosu

2007 - Oyunun Oyunu, Beşiktaş Kültür Merkezi

2008 - Vur Yağmala Yeniden, DOT tiyatrosu

2009 - 2000 - İntiharın Genel Provası, İstanbul Şehir Tiyatrosu

2017 - Tek Kişilik Şehir, Sahne Ankara

Yönettiği tiyatro oyunları :

2004 - Pıtlatan Bal, Erzurum Devlet Tiyatrosu

1999 - Barış Adası, Diyarbakır Şehir Tiyatroları

Filmleri ve dizileri :

2017 - Çember: Oyunu Bozuyorum (Adem)(TV Filmi)

2017 - Çember: Evimdeki Yabancılar (Adem Komiser)(TV Filmi)

2017 - Çember: Acı İntikam (Adem) (TV Filmi)

2017 - 2018 - Söz (Çolak) (TV Dizisi)

2015 - Robinson Crusoe & Cuma (Robinson Crusoe) (Sinema Filmi)

2015 - Baskın: Karabasan (Misafir Sanatçı-Polis) (Sinema Filmi)

2013 - Kış Uykusu ( İmam Hamdi) (Sinema Filmi)

2012 - 2016 - Seksenler (Ergun Plak) (TV Dizisi)

2011 - Elia's Journey (O.Z.Livaneli)(film)

2010 - 2011 - Ezel (Kenanın Abisi )(TV Dizisi)

2010 - Heberler (Serhat) (TV Dizisi)

2010 - Veda (Salih Bozok (30-57 yaş)) (film)

2009 - Benim Annem Bir Melek (İbadullah)(TV Dizisi)

2008 - 2009 - Yol Arkadaşım (İlker Elmastaş)(TV Dizisi)

2008 - Nokta (Selim) (film)

2006 - 2008 - Hatırla Sevgili (Kamil)(TV Dizisi)

2001 - Saksıdaki Ağaç (Durmuş)(TV Dizisi)

2000 - Bizim Evin Halleri (Karl Gurur)(TV Dizisi)