Serhat Kot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serhat Kot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Serhat Kot kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Serhat Kot ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Serhat Kot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serhat Kot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serhat Kot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serhat Kot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serhat Kot 12 Ağu 1997 tarihinde Bielefeld şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serhat Kot Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serhat Kot, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Serhat Kot'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Serhat Kot Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serhatkot/

Serhat Kotboyu ve yaşı kaç

Serhat Kot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serhat Kot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Serhat Kot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serhat Kot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2012 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2014 yılında B. Dortmund U19

22 Ocak 2015 yılında Schalke 04 U19

28 Temmuz 2015 yılında Pr. Münster U19

11 Ağu 2016 yılında Altay SK

30 Ocak 2017 yılında Nürnberg II

10 Ağu 2017 yılında Fenerbahçe U21

24 Ağu 2019 yılında MVV Maastricht

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2021 yılında 1922 Konya

24 Ağu 2021 yılında Turgutluspor

Serhat Kot kimdir

Serhat Kot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serhat Kot şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfL Schildesche (2002-2006), VfL Theesen (2006-2009), Borussia Dortmund (2009-2015), FC Schalke 04 (2015), Preußen Münster (2015-2016)

Serhat Kot Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U16 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Serhat Kot nereli

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