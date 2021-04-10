Oyuncu Serhat Nalbantoğlu'un hayatı internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Biz de haberimizde Serhat Nalbantoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizi, filmlerde oynadı? başlıkları ile aratılan soruların yanıtılarını derledik...

SERHAT NALBANTOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Serhat Nalbantoğlu, 7 Mart 1959 Eskişehir doğumludur. 62 yaşındadır. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde eğitimini tamamlamasının ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak çalışmaya başladı. Burada, birçok oyunda rol aldıktan sonra Trabzon'a tayin edildi. 1989'da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda müdür oldu. Buradaki görevini tamamlayan Nalbantoğlu Ankara'ya geri döndü. Tiyatro kariyeri boyunca birçok oyuna yönetmenlik yapan Nalbantoğlu, 2006-2007 sezonunda İstanbul'a yerleşmiş ve burada arkadaşı Hüseyin Avni Danyal ile "Tiyatro Seyirlik" adında bir tiyatro kurmuştur. 2007'de Tiyatro Seyirlik ile yollarını ayırmış ve Ankara Devlet Tiyatrosu'na müdür olarak geri dönmüştür.

HANGİ DİZİ, FİLMLERDE OYNADI?

Nalbantoğlu'nun tiyatro aktörlüğünün yanına birçok sinema ve dizi yapımında görev almıştır. Serhat Nalbantoğlu'nun rol aldığı sinema filmleri şu şekildedir:

Can (İsmail, 2011)

Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Emniyet Müdürü, 2011)

Gökten Üç Elma Düştü (Tuğrul, 2008)

Münferit (Müfettiş, 2007)

İstanbul Kanatlarımın Altında (Asım, 1996)

Serhat Nalbantoğlu'nun rol aldığı diziler şu şekildedir: